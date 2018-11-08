Краснодарцы могут сообщить о проблемах отопления на горячую линию

В Краснодаре работают телефоны горячей линии по проблемам отопления при администрации города

Туда могут обращаться горожане, которые не получают тепло в домах с центральным отоплением либо испытывают другие сложности, связанные с теплоснабжением.

Круглосуточная горячая линия работает на базе Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, тел.: 050 либо 214-33-36. Также с 9 до 18 часов можно обращаться в департамент городского хозяйства и ТЭК по тел. 251-70-93.

Как сообщали Юга.ру, отопительный сезон по заявочному принципу стартовал в Краснодаре 15 октября.

По словам заместителя главы города Евгения Зименко, около двух недель после этого заявок на теплоснабжение жилья почти не поступало, так как температура наружного воздуха была комфортной.

«В конце октября — начале ноября поступило подавляющее большинство заявок. Все дома, которые были в них указаны, уже получают теплоноситель. Если есть какие-либо сбои в поступлении теплоэнергии, жители могут обращаться как в свои управляющие компании, так и в администрацию города по телефонам горячей линии», — сказал Зименко.

Он также отметил, что причиной кратковременных перебоев с отоплением могут стать регулировочные и наладочные работы на сетях и оборудовании, которые проводятся по необходимости на старте отопительного сезона.

Всего в Краснодаре 4048 жилых домов, имеющих центральное отопление.