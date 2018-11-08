На Дону будут судить двух мужчин, которые застрелили человека и еще одного ранили

В Аксае Ростовской области будут судить двух мужчин, которые убили одного человека и ранили другого

По данным следствия, в декабре 2017 года мужчины во время конфликта поочередно несколько раз выстрелили в двух незнакомцев. В результате этого один из них скончался на месте происшествия, второго вовремя доставили в больницу и спасли.

Один из злоумышленников обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот огнестрельного оружия), второй — по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Мужчины ранее были судимы.

Обвиняемых заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направили в суд, сообщает 8 ноября пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.