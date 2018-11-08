В пожаре на Ставрополье пострадала 65-летняя женщина

В селе Труновском Ставропольского края 7 ноября произошел пожар

Возгорание произошло 7 ноября в 13:00 в летней кухне дома, в котором жила 65-летняя квартирантка. Пожарных вызвали местные жители, которые увидели дым на соседнем участке и вывели из дома пьяную женщину. Они рассказали, что она легла спать и не заметила, что по помещению распространяется огонь.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа. Женщина, которая на момент начала возгорания находилась в помещении, надышалась газом и была госпитализирована.

Пожарным удалось спасти имущество на сумму 200 тыс. рублей. Причина возгорания еще выясняется, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.