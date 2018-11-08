В пожаре на Ставрополье пострадала 65-летняя женщина

Ставропольский край

Распечатать

В селе Труновском Ставропольского края 7 ноября произошел пожар

Возгорание произошло 7 ноября в 13:00 в летней кухне дома, в котором жила 65-летняя квартирантка. Пожарных вызвали местные жители, которые увидели дым на соседнем участке и вывели из дома пьяную женщину. Они рассказали, что она легла спать и не заметила, что по помещению распространяется огонь. 

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа. Женщина, которая на момент начала возгорания находилась в помещении, надышалась газом и была госпитализирована. 

Пожарным удалось спасти имущество на сумму 200 тыс. рублей. Причина возгорания еще выясняется, сообщили в пресс-службе ПАСС СК. 

Как писали Юга.ру, в селе Томузловском Ставропольского края 8 ноября в школе произошел пожар, из здания эвакуировали 258 человек.

Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Тимашевске проведут конференцию по развитию малого и среднего бизнеса
На Дону будут судить двух мужчин, которые застрелили человека и еще одного ранили
Охрану школ в России предложили доверять только бойцам Росгвардии
В пожаре на Ставрополье пострадала 65-летняя женщина
Пахомов: деньги на новую дорогу Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей ищет губернатор Кубани
В Адыгее занялись созданием центра горного туризма

Лента новостей

Статьи

Из Краснодара в Грузию на автомобиле. Личный опыт

Маршруты и лучшие остановки в пути по мнению редактора Авто Юга.ру

Статьи

Походы к пещерам, бесплатная йога, открытый урок о горнолыжном снаряжении

Чем заняться в выходные 10-11 ноября, выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Зачем вам бегать по горам: объясняют лучшие трейлраннеры России

В октябре они провели тренировочный лагерь в Красной Поляне

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале