В пожаре на Ставрополье пострадала 65-летняя женщина
В селе Труновском Ставропольского края 7 ноября произошел пожар
Возгорание произошло 7 ноября в 13:00 в летней кухне дома, в котором жила 65-летняя квартирантка. Пожарных вызвали местные жители, которые увидели дым на соседнем участке и вывели из дома пьяную женщину. Они рассказали, что она легла спать и не заметила, что по помещению распространяется огонь.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в течение часа. Женщина, которая на момент начала возгорания находилась в помещении, надышалась газом и была госпитализирована.
Пожарным удалось спасти имущество на сумму 200 тыс. рублей. Причина возгорания еще выясняется, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.
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