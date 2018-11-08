В Тимашевском районе при благоустройстве сельского парка высадили 140 деревьев

В поселке Советском Тимашевского района проводят работы по благоустройству парка

Сейчас там заканчивают укладывать тротуарную плитку на аллее, вдоль всех дорожек уже установили бордюры. Рабочие проложили кабель освещения и делают основания для фонарных столбов. Они подготовили асфальтобетонное основание под детскую площадку. Для игрового комплекса уже купили оборудование, сообщили 8 ноября в пресс-службе администрации Тимашевского района.

В парке установят лавочки, урны и небольшие скульптуры. На территорию завезли плодородный грунт для дальнейшего озеленения. В парке высадили 30 берез, 60 можжевельников и 50 барбарисов.