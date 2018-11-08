Власти Ростова планируют потратить на установку новогодней елки 750 тыс. рублей
Власти Ростова-на-Дону хотят потратить на монтаж елки и украшений к Новому году 750 тыс. рублей
Подрядчик должен установить 20-метровую искусственную елку с комплектом новогодних игрушек и иллюминацией возле парка имени Максима Горького. Кроме того, необходимо по-новогоднему оформить деревья парка и площадки для праздников.
Источником финансирования выступает бюджет Ростова. Цена контракта — 750 тыс. рублей. Победителя определят 19 ноября, указано на сайте госзакупок.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске прокуратура отменила закупку новогодней ели почти за 7 млн рублей.
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