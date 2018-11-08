В Крыму спасатели почти сутки искали туристку, упавшую в горную расщелину

Крым

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В Бахчисарайском районе Крыма 7 ноября спасатели нашли упавшую в горную расщелину туристку, которую искали почти сутки

В службу спасения 6 ноября около 18:45 поступило сообщение о том, что в районе горы Бойко девушка вышла из туристической стоянки «Богатырь» в неизвестном направлении. Через некоторое время она сообщила по телефону, что упала в расщелину и повредила ногу, а также ударилась головой. Она не могла двигаться самостоятельно, поэтому потребовалась помощь спасателей.

Пострадавшую искали почти сутки. Ей пришлось провести в расщелине ночь. Поиски осложнялись тем, что связи с девушкой не было. Около 14:00 7 ноября после обследования всех маршрутов спасателям удалось найти туристку.

Выяснилось, что это 31-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее эвакуировали и госпитализировали в больницу. Спасатели отметили, что у девушки было головокружение и признаки переохлаждения, возможен вывих ноги, рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым. 

Как сообщали Юга.ру, 5 ноября житель Ростова-на-Дону сорвался со скалы в Крыму и получил травмы. 

МЧС Происшествия
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