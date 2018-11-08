На Ставрополье пропала без вести пожилая женщина с бородавками на лице

Ставропольский край

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Полицейские Ставропольского края разыскивают 78-летнюю женщину, которая пропала без вести

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что 3 ноября 78-летняя жительница Новоалександровска ушла из дома, до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемой: две большие бородавки на подбородке, рост 160 см, золотисто-русые волосы, голубые глаза, прямой нос, узкие губы.

Женщина была одета в серую куртку с черным воротником, зеленую юбку, черные туфли, на ней была серая шапка с мехом.

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте» сообщили, что пропавшую зовут Валентина Федорова, у нее возможна потеря памяти.

Всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщить в полицию. Телефоны дежурной части МВД Новоалександровского городского округа: 8 (86544) 6-31-02, 6-69-38 или 102.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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