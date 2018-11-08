В Кореновском районе мужчина вырастил около 100 кустов конопли

В станице Платнировской задержали мужчину, который выращивал у себя дома коноплю

Полицейским стало известно, что местный житель выращивает наркосодержащие растения. Во время осмотра дома сотрудники правоохранительных органов нашли около 100 кустов растений, похожих на коноплю. Каждое из них было прополото и полито.

Также в хозяйственных пристройках мужчина хранил несколько банок и свертков с растительной массой серо-зеленого цвета.

Экспертиза заключила, что растения являются коноплей. Вещество в банках — марихуана весом более 0,5 кг.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), ч. 1 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.