Житель Ставрополья задушил любовницу и забетонировал тело в колодце

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 31-летнего мужчины, который убил свою любовницу

По данным следствия, в селе Елизаветинском ночью 26 октября между местным жителем и его 24-летней любовницей произошла ссора. Женщина пригрозила, что расскажет его жене об их отношениях. После этого мужчина задушил ее.

Поскольку во дворе дома мужчина делал ремонт, у него были стройматериалы. Он взял тело женщины, положил его в колодец, засыпал щебнем и забетонировал.

Подозреваемого задержали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи намерены предъявить ему обвинение и ходатайствовать об аресте.

Сейчас допрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 8 ноября пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.