Житель Ставрополья задушил любовницу и забетонировал тело в колодце
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 31-летнего мужчины, который убил свою любовницу
По данным следствия, в селе Елизаветинском ночью 26 октября между местным жителем и его 24-летней любовницей произошла ссора. Женщина пригрозила, что расскажет его жене об их отношениях. После этого мужчина задушил ее.
Поскольку во дворе дома мужчина делал ремонт, у него были стройматериалы. Он взял тело женщины, положил его в колодец, засыпал щебнем и забетонировал.
Подозреваемого задержали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи намерены предъявить ему обвинение и ходатайствовать об аресте.
Сейчас допрашивают свидетелей, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 8 ноября пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, жителя Ростовской области осудили на девять лет за убийство любовницы. Он ударил ее 18 раз ножом.
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