В Северной Осетии фельдшер вовремя не оказала помощь мальчику, получившему сильные ожоги. Ребенок умер

Северная Осетия

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В Северной Осетии возбудили уголовное дело против 39-летнего фельдшера бригады скорой помощи, которая вовремя не оказала помощь ребенку

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В станице Луковской 29 апреля в 22:00 произошел несчастный случай. По версии следствия, в одном из домов загорелась спиртосодержащая жидкость. В результате ожоги получил девятилетний мальчик. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь.

Фельдшер недооценила состояние ребенка и назначила амбулаторное лечение, несмотря на то, что площадь ожогов составляла 40-50%. Уточняется, что при площади поражения более 5% поверхности тела у детей необходима госпитализация. Это относится к тяжелым травмам и сопровождается ожоговым шоком, сообщили 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Состояние ребенка стало ухудшаться и 8 мая его доставили в больницу. Ему сделали операцию. Однако 11 мая мальчик умер от развития ожоговой болезни, отеков головного мозга и легких.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Экспертиза показала, что состояние пострадавшего ухудшилось из-за неоказания квалифицированной медпомощи фельдшером, а также отказа в госпитализации. Сейчас расследование дела продолжается.

Дети Медицина Следственный комитет смерть
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