Казаки предложили передать РПЦ разрушенную Царскую часовню в Адыгее

Майкопскую и Адыгейскую епархию попросили принять в собственность Русской православной церкви Царскую часовню возле станицы Новосвободной

Прошение озвучил атаман Адыгейского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков России» Павел Романов на общеепархиальном совещании, которое 5 ноября провел архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

Павел Романов подчеркнул, что православная часовня в честь князя Александра Невского, возведенная в 1881 году, является старейшим после Свято-Михайловской Афонской Закубанской пустыни каменным строением православной церкви на территории Адыгеи.

Местные жители также выразили обеспокоенность состоянием объекта культурного наследия, от которого сейчас осталась только часть арки.

Духовенство епархии рассмотрит прошение казаков и местных жителей на Епархиальном совете в декабре, сообщили в пресс-службе Майкопской и Адыгейской епархии.