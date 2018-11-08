Казаки предложили передать РПЦ разрушенную Царскую часовню в Адыгее
Майкопскую и Адыгейскую епархию попросили принять в собственность Русской православной церкви Царскую часовню возле станицы Новосвободной
Прошение озвучил атаман Адыгейского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков России» Павел Романов на общеепархиальном совещании, которое 5 ноября провел архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.
Павел Романов подчеркнул, что православная часовня в честь князя Александра Невского, возведенная в 1881 году, является старейшим после Свято-Михайловской Афонской Закубанской пустыни каменным строением православной церкви на территории Адыгеи.
Местные жители также выразили обеспокоенность состоянием объекта культурного наследия, от которого сейчас осталась только часть арки.
Духовенство епархии рассмотрит прошение казаков и местных жителей на Епархиальном совете в декабре, сообщили в пресс-службе Майкопской и Адыгейской епархии.
Как писали Юга.ру, в октябре мотопарапланеристы провели аэрофото- и видеосъемку туристских маршрутов и памятников истории в горах Адыгеи, по итогам которой председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай заявил, что Царская часовня в Новосвободной требует скорейшего восстановления.
Памятную часовню на горном плато Мамрюк-Огой на высоте примерно 650 метров над уровнем моря построили казаки в 1881 году к 20-летию посещения этих мест Александром II. Здесь 18 сентября 1861 года на завершающем этапе Кавказской войны император принимал представителей от абадзехов, убыхов и шапсугов по вопросам окончания войны и дальнейшей судьбы местных жителей.
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