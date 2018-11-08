Житель Крыма незаконно хранил дома 7 кг конопли, пистолет и 90 пуль

Крым

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В Феодосии при обыске дома мужчины пограничники нашли марихуану, пистолет и элементы боеприпасов

Сотрудники пограничного управления провели обыски в доме 55-летнего местного жителя. Там они обнаружили более 7 кг измельченных и высушенных кустов конопли, травматический пистолет с восемью патронами без документов и элементы боеприпасов (пули отдельно от гильз) более 90 штук калибром 14,5 мм.

Кроме того, при обходе пограничники нашли культивируемый куст конопли высотой около 3 метров. Все найденное изъяли.

Материалы были переданы в полицию. После проверки их объединят в одно уголовное производство, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Крыму.

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