В Дагестане в ДТП погиб человек, еще семеро пострадали
В Дагестане произошла авария с участием двух машин, есть жертвы
ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» на повороте в сторону Каспийска.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб на месте, троим оказали помощь амбулаторно, еще четверых доставили в больницу.
«Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — рассказала «Интерфакс-Юг» представительница Минздрава Республики Дагестан Залина Муртазалиева.
Как сообщали Юга.ру, в Хасавюртовском районе Дагестана 1 ноября произошло ДТП, в котором пострадали пять человек.
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