В Дагестане в ДТП погиб человек, еще семеро пострадали

В Дагестане произошла авария с участием двух машин, есть жертвы

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» на повороте в сторону Каспийска.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб на месте, троим оказали помощь амбулаторно, еще четверых доставили в больницу.

«Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — рассказала «Интерфакс-Юг» представительница Минздрава Республики Дагестан Залина Муртазалиева.