В Геленджике пьяный водитель легковушки налетел на ограду. Пострадали мужчина и четырехлетний мальчик

Краснодарский край

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В Геленджике 7 ноября произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась около 21:00 в районе 1458-го км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, пьяный 25-летний водитель машины ВАЗ-21102 превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он наехал на дорожное ограждение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 38-летний пассажир и сидящий у него на руках 4-летний мальчик получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливают обстоятельства происшествия.

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