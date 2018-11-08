В Геленджике пьяный водитель легковушки налетел на ограду. Пострадали мужчина и четырехлетний мальчик

В Геленджике 7 ноября произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась около 21:00 в районе 1458-го км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, пьяный 25-летний водитель машины ВАЗ-21102 превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он наехал на дорожное ограждение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 38-летний пассажир и сидящий у него на руках 4-летний мальчик получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводят проверку. Устанавливают обстоятельства происшествия.