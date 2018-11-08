На Дону мужчина погиб во время пожара из-за сигареты. Еще одного человека спасли

Ростовская область

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В Белокалитвинском районе Ростовской области 7 ноября произошел пожар, в котором погиб один человек

Сообщение о происшествии в частном доме в поселке Коксовом поступило пожарным в 6:59. Они выехали на место и ликвидировали огонь в 7:09. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. В результате пожара погиб 45-летний мужчина. Он отравился дымом. Еще одного человека удалось спасти.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщила 7 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС Пожары
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