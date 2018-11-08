В Ейске двое мужчин с ножом ворвались в дом знакомого и похитили его одежду и обувь

В Ейске двоих мужчин обвиняют в разбойном нападении и вымогательстве

По версии следствия, 35-летний и 45-летний мужчины ночью проникли в дом своего знакомого и похитили его одежду и обувь, угрожая ножом. После этого злоумышленники избили хозяина дома и потребовали отдать им деньги и бытовую технику.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Против мужчин возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 12 лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.