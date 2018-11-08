Армавирские чиновники скрыли более 2 млн доходов и 10 земельных участков

Прокуратура Армавира выявила 30 чиновников, которые скрыли сведения о доходах

По данным прокуратуры, муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе. Это нарушает Федеральные законы «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Чиновники скрыли десять земельных участков, 13 объектов недвижимости, финансовые обязательства на сумму свыше 3,5 млн рублей, транспортное средство и более 2,4 млн рублей доходов.

Прокуратура города привлекла 30 должностных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.