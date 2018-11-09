Краснодарский краевой фонд капремонта объяснил разницу между капитальным и текущим ремонтом многоэтажек

Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов рассказал об отличиях между капитальным и текущим ремонтом

На телефон горячей линии фонда капремонта обращаются граждане с просьбой разъяснить отличия между капитальным и текущим ремонтом многоэтажек. В фонде капремонта объяснили, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы не только на содержание принадлежащего ему помещения, но и участвовать в расходах на содержание общего имущества дома.

Плата за жилое помещение включает:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоэтажкой, содержанию, текущему ремонту общего имущества;

2) взнос на капремонт;

3) плату за коммунальные услуги.

Таким образом, ремонт многоквартирного дома делится на два вида — текущий и капитальный. Основное отличие заключается в виде и характере выполняемых работ.

Текущий , или предупредительный ремонт — это систематически и своевременно проводимые работы по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также устранение мелких повреждений и неисправностей общего имущества дома или его отдельных элементов. Для проведения таких работ не требуется замена ограждающих несущих конструкций и другого оборудования.

Текущий ремонт финансируется за счет средств, которые собственники оплачивают по статье «текущий ремонт и содержание жилья» на основании платежных документов, которые направляет организация, осуществляющая управление домом (ТСЖ, ТСН, УК, ЖК, ЖСК).

Ответственность за надлежащее содержание общего имущества многоэтажки несет компания, осуществляющая управление домом, в соответствии с договорами, которые собственники заключили с ней, рассказали в «Краснодарском краевом фонде капитального ремонта МКД».

Капитальный ремонт — это комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей дома, технически возможная и экономически целесообразная модернизация жилых зданий в целях рационального энергопотребления.

Капитальный ремонт могут проводить только специализированные компании. Для планирования и организации работ обязательно готовится проектно-сметная документация, определяются сроки начала и окончания.

Работы проводят за счет фонда капремонта многоэтажки, который формируется за счет взносов, которые собственники дома оплачивают по отдельным квитанциям от Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Таким образом, услуги по содержанию жилья и текущему ремонту собственники оплачивают в управляющую компанию, взнос на капитальный ремонт — в Краснодарский краевой фонд капремонта многоквартирных домов.