На Кубани мошенница забрала 23 тонны яблок и не перевела за них часть денег
В Славянском районе женщина похитила у предприятия около 11 млн рублей, не расплатившись за 23 тонны яблок
В полицию обратился директор сельскохозяйственного предприятия. Он рассказал, что заключил договор на продажу 23 тонн яблок с представителем торговой компании. Женщина перечислила часть денег и забрала товар. После этого она перестала выходить на связь. Ущерб предприятию составил около 11 млн рублей.
Сотрудники полиции установили личность 48-летней женщины и задержали ее. Против нее возбудили уголовное дело во ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Маршруты и лучшие остановки в пути по мнению редактора Авто Юга.ру
Как выглядит и функционирует стадион ФК «Краснодар»
В октябре они провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.