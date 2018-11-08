На Кубани мошенница забрала 23 тонны яблок и не перевела за них часть денег

В Славянском районе женщина похитила у предприятия около 11 млн рублей, не расплатившись за 23 тонны яблок

В полицию обратился директор сельскохозяйственного предприятия. Он рассказал, что заключил договор на продажу 23 тонн яблок с представителем торговой компании. Женщина перечислила часть денег и забрала товар. После этого она перестала выходить на связь. Ущерб предприятию составил около 11 млн рублей.

Сотрудники полиции установили личность 48-летней женщины и задержали ее. Против нее возбудили уголовное дело во ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.