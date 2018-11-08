В Крыму в продовольственном магазине мужчина зарезал покупателя
В Крыму следователи возбудили уголовное дело по факту убийства человека в магазине
Предварительно установлено, что в одном из продовольственных магазинов Судака между мужчинами произошел конфликт. В результате этого один из них ударил два раза ножом в шею другого. От полученных ранений пострадавший скончался.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку). Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается, сообщила 7 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму.
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