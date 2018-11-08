В Крыму в продовольственном магазине мужчина зарезал покупателя

В Крыму следователи возбудили уголовное дело по факту убийства человека в магазине

Предварительно установлено, что в одном из продовольственных магазинов Судака между мужчинами произошел конфликт. В результате этого один из них ударил два раза ножом в шею другого. От полученных ранений пострадавший скончался.



Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку). Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается, сообщила 7 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму.