В Ростовской области восстановили газоснабжение, нарушенное после аварии

Ростовская область

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В Сальском районе Ростовской области 7 ноября завершили аварийные работы по восстановлению подачи газа потребителям

Поврежденный участок заменили. В 22:51 газоснабжение было полностью восстановлено, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минэнерго РФ. 

Как сообщали Юга.ру, утром 7 ноября в районе села Екатериновка Ростовской области произошла авария на газопроводе. Его повредили при проведении несогласованных земляных работ. В результате этого газа не было у почти 1,5 тыс. жителей района.

Аварии Газ
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