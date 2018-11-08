В Ростовской области восстановили газоснабжение, нарушенное после аварии

В Сальском районе Ростовской области 7 ноября завершили аварийные работы по восстановлению подачи газа потребителям

Поврежденный участок заменили. В 22:51 газоснабжение было полностью восстановлено, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Как сообщали Юга.ру, утром 7 ноября в районе села Екатериновка Ростовской области произошла авария на газопроводе. Его повредили при проведении несогласованных земляных работ. В результате этого газа не было у почти 1,5 тыс. жителей района.