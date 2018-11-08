В Ростовской области осудили мужчину, который в апреле похитил и убил девушку

Ростовская область

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Жителя Аксайского района осудили за убийство девушки

Как сообщали Юга.ру, 25-летняя Мария Лыткина пропала в центре Ростова днем 18 апреля. Она вышла с работы, чтобы сходить за посылкой, но назад не вернулась.

Выяснилось, что на улице девушка села в автомобиль Toyota Rav 4 без номеров, который уехал в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Следствие установило, что житель Аксайского района решил убить девушку из-за личных неприязненных отношений. Для этого он подготовил нож, купил без регистрации сим-карту с абонентским номером, снял со своего автомобиля номера. После этого мужчина приехал к месту работы женщины, представился курьером и под надуманным предлогом попросил ее выйти из офиса на улицу. Злоумышленник убедил знакомую сесть в машину, вывез ее в безлюдное место и 18 раз ударил ножом в жизненно важные органы. Чтобы скрыть преступление молодой человек спрятал тело в овраге, присыпав его землей.

Суд обвинил 32-летнего мужчину по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ростов-на-Дону Следственный комитет Суд Убийство
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