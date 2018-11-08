На Кубани военнослужащего осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Краснодарский край

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В Краснодарском крае военнослужащий перевез более 500 таблеток с сильнодействующими веществами в Абхазию

Следствие и суд установили, что 6 января сержант войсковой части незаконно пронес через границу в Абхазию 503 таблетки сильнодействующего вещества массой 53,98 грамма. После этого молодой человек разместил в «ВК» объявление о продаже веществ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 26 мая, когда он передал вещество покупателю.

Молодого человека обвинили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере в целях сбыта). Сочинский гарнизонный военный суд к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Южному военному округу.

Контрабанда Наркотики Следственный комитет
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