Житель Новочеркасска продавал детское порно за криптовалюту, которую тратил на наркотики

В Ростовской области будут судить мужчину за продажу детской порнографии за криптовалюту, на которую впоследствии он покупал наркотики

По данным следствия, 32-летний житель Новочеркасска с мая по октябрь 2017 года распространял в сети загруженные с разных интернет-ресурсов материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. За это он получал вознаграждения в виде криптовалюты.

«Всего за этот период обвиняемый разместил на созданном им сайте свыше 300 тысяч фотоизображений и свыше 11 тысяч видеозаписей порнографического характера. Часть вырученных денежных средств он потратил, приобретя наркотические средства и психотропные вещества, которые были изъяты в ходе обыска по месту его жительства», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Преступника удалось вычислить благодаря материалам, поступившим от правоохранительных органов ФРГ. Они свидетельствовали о распространении детского порно с территории РФ в страны Европы.