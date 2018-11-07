Житель Новочеркасска продавал детское порно за криптовалюту, которую тратил на наркотики

Ростовская область

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В Ростовской области будут судить мужчину за продажу детской порнографии за криптовалюту, на которую впоследствии он покупал наркотики

По данным следствия, 32-летний житель Новочеркасска с мая по октябрь 2017 года распространял в сети загруженные с разных интернет-ресурсов материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. За это он получал вознаграждения в виде криптовалюты.

«Всего за этот период обвиняемый разместил на созданном им сайте свыше 300 тысяч фотоизображений и свыше 11 тысяч видеозаписей порнографического характера. Часть вырученных денежных средств он потратил, приобретя наркотические средства и психотропные вещества, которые были изъяты в ходе обыска по месту его жительства», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Преступника удалось вычислить благодаря материалам, поступившим от правоохранительных органов ФРГ. Они свидетельствовали о распространении детского порно с территории РФ в страны Европы.

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Уголовное дело было возбуждено по п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (Приобретение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с извлечением дохода в крупном размере, с использованием интернета), и ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Дети Интернет Криптовалюта Наркотики Преступления против детей
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