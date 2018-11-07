Чиновники поселка в Крыму получили конверты с неизвестным порошком

Два конверта с порошком неизвестного происхождения получили 7 ноября руководители администрации поселка Молодежного в Симферопольском районе Крыма

Как рассказала глава сельского поселения Ольга Басенко, один конверт предназначался ей, другой — ее заместителю.

«Я и мой заместитель получили почтой по конверту, адресованному лично нам. Внутри оказался еще один конверт с каким-то веществом. Мы вызвали полицию. К нам прибыли представители спецслужб и забрали конверты», — цитирует Басенко ИА «Крыминформ».

По словам председателя Симферопольского райсовета Михаила Макеева, сейчас ведется расследование инцидента.

В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.