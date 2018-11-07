В Староминском районе в аварии погибли двое судебных приставов
В Староминском районе 6 ноября произошло ДТП с грузовиком, погибли двое сотрудников ФССП
Авария случилась в 19:30 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля КамАЗ с прицепом при развороте столкнулся с машиной ВАЗ-21104 под управлением 38-летнего мужчины, рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате столкновения погибли 23-летняя ведущий специалист — эксперт (дознаватель) Алена Рожина и 38-летний водитель Вячеслав Клец, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.
В октябре Екатерина и Дмитрий Митяевы провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
Как выглядит и функционирует стадион ФК «Краснодар»
Редакция Авто Юга.ру тестирует универсал на маршруте 1500 км
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.