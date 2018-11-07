В Крыму за избиение прохожего кувалдой осудили двух военнослужащих

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим, которые избили человека

Установлено, что в декабре 2017 года в Севастополе два пьяных рядовых войсковой части избили прохожего ногами, а также кувалдой. Он получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, от которых в последствие скончался.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц).

Суд приговорил одного из военных к шести годам, второго — к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщила 7 ноября пресс-служба ГВСУ СК РФ.