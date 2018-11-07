В Тбилисском районе отремонтируют детский сад

В селе Ванновском Тбилисского района завершают ремонт фасада детского сада № 18 «Счастливое детство»

Территорию учреждения благоустроили. Там заасфальтировали дорожки и построили новый теневой навес. Ход работ 7 ноября проконтролировал глава района Евгений Ильин.

Ранее в здании детсада провели капитальный ремонт. Также установили новый забор, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

В апреле воспитанники детского сада вместе с родителями и педагогами высадили ивовую аллею.