В Тбилисском районе отремонтируют детский сад

Краснодарский край

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В селе Ванновском Тбилисского района завершают ремонт фасада детского сада № 18 «Счастливое детство»

Территорию учреждения благоустроили. Там заасфальтировали дорожки и построили новый теневой навес. Ход работ 7 ноября проконтролировал глава района Евгений Ильин.

Ранее в здании детсада провели капитальный ремонт. Также установили новый забор, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

В апреле воспитанники детского сада вместе с родителями и педагогами высадили ивовую аллею.

Детские сады Капремонт Тбилисский район
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