На Дону из-за аварии без газа остались около 1,5 тыс. жителей

В Сальском районе Ростовской области 7 ноября произошла авария на газопроводе

Около 10:33 в районе села Екатериновка при проведении несогласованных земляных работ повредили межпоселковый подземный газопровод. В результате этого без газа остались около 1,5 тыс. жителей района, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.