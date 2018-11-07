На Дону из-за аварии без газа остались около 1,5 тыс. жителей

Ростовская область

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В Сальском районе Ростовской области 7 ноября произошла авария на газопроводе

Около 10:33 в районе села Екатериновка при проведении несогласованных земляных работ повредили межпоселковый подземный газопровод. В результате этого без газа остались около 1,5 тыс. жителей района, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минэнерго РФ. 

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

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На Дону из-за аварии без газа остались около 1,5 тыс. жителей

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