На Дону из-за аварии без газа остались около 1,5 тыс. жителей
Ростовская область Наталья Евсикова
В Сальском районе Ростовской области 7 ноября произошла авария на газопроводе
Около 10:33 в районе села Екатериновка при проведении несогласованных земляных работ повредили межпоселковый подземный газопровод. В результате этого без газа остались около 1,5 тыс. жителей района, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Минэнерго РФ.
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.
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