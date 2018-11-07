50-летний краснодарец остался без работы и умер

В Краснодаре в многоквартирном доме на улице Сормовской 6 ноября нашли тело мужчины

Родственники нашли тело 50-летнего мужчины в его квартире и вызвали полицию. По предварительной информации, погибший не оставил предсмертную записку.

По данным следствия, мужчина незадолго до смерти потерял работу.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.