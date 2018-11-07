В Ростовской области перевернулся грузовик с цистерной

Ростовская область

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В Ростовской области 7 ноября на трассе М4 «Дон» перевернулся грузовик с цистерной

Авария произошла недалеко от поста «Самарский» около 12:00. Там опрокинулся грузовой автомобиль Volvo с цистерной.

В результате ДТП никто не пострадал. Грузовик получил повреждения. На этом участке дороги движение машин не было затруднено, отметили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Аксайском районе 7 ноября в ДТП пострадали два человека. Водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

ДТП
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