В Ростовской области перевернулся грузовик с цистерной
В Ростовской области 7 ноября на трассе М4 «Дон» перевернулся грузовик с цистерной
Авария произошла недалеко от поста «Самарский» около 12:00. Там опрокинулся грузовой автомобиль Volvo с цистерной.
В результате ДТП никто не пострадал. Грузовик получил повреждения. На этом участке дороги движение машин не было затруднено, отметили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, в Аксайском районе 7 ноября в ДТП пострадали два человека. Водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.
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