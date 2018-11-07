В Северной Осетии при взрыве гранаты в частном доме пострадал мужчина

Северная Осетия

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Во Владикавказе 7 ноября в частном доме взорвалась граната

ЧП произошло на улице Карла Маркса. По предварительным данным, мужчина не соблюдал меры предосторожности при обращении с гранатой. В результате произошел взрыв.

Местный житель получил незначительные травмы. Его доставили в больницу.

По факту ЧП проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Взрыв Владикавказ
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