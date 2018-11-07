В магазине Ставрополя уроженку Калмыкии завалило коробками с едой. Она получила сотрясение мозга

В Ставропольском крае 6 ноября спасатели оказали помощь 65-летней женщине, которую завалило коробками в продуктовом магазине

По данным спасателей, 65-летняя уроженка Калмыкии со своим мужем зашла в крупный продовольственный магазин. После того, как женщина взяла необходимые продукты, с верхней полки на нее упали коробки с едой.