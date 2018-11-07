В магазине Ставрополя уроженку Калмыкии завалило коробками с едой. Она получила сотрясение мозга

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 6 ноября спасатели оказали помощь 65-летней женщине, которую завалило коробками в продуктовом магазине

По данным спасателей, 65-летняя уроженка Калмыкии со своим мужем зашла в крупный продовольственный магазин. После того, как женщина взяла необходимые продукты, с верхней полки на нее упали коробки с едой. 

Когда на место происшествия прибыли спасатели, пострадавшая лежала на полу с рассеченной головой. Специалисты обработали открытую рану перекисью водорода и передали пенсионерку сотрудникам скорой помощи.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Ее доставили в городскую клиническую больницу № 4, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края. 

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