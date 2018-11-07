В Севастополе задержали двух мужчин за кражи из домов на 6 млн рублей

В Севастополе полицейские задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в серии краж из частных домов

По данным полиции, двое мужчин проникали ночью в дома, пока хозяева спали. Они воровали деньги, ювелирные украшения и наручные часы. Полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались два жителя Крыма.

Установлено, что мужчины совершили шесть краж. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в 6 млн рублей. Сотрудники полиции частично изъяли похищенное.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается, сообщила 7 ноября пресс-служба УМВД России по Севастополю.