В Севастополе задержали двух мужчин за кражи из домов на 6 млн рублей

Крым

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В Севастополе полицейские задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в серии краж из частных домов

По данным полиции, двое мужчин проникали ночью в дома, пока хозяева спали. Они воровали деньги, ювелирные украшения и наручные часы. Полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались два жителя Крыма.

Установлено, что мужчины совершили шесть краж. Ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в 6 млн рублей. Сотрудники полиции частично изъяли похищенное.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается, сообщила 7 ноября пресс-служба УМВД России по Севастополю. 

Кражи Крым
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