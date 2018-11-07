В Краснодаре восстановили электроснабжение в районе улицы Россиийской
В Краснодаре 7 ноября устранили аварию на подстанции «Северо-Восточная»
Ремонтные работы завершили в 12:50. В городской Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что все потребители в домах и на объектах социальной сферы уже получают электричество в обычном режиме.
В работах по ликвидации аварии были задействованы две бригады АО «НЭСК — Электросети» — «Краснодарэлектросеть», сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как сообщали Юга.ру, 7 ноября в 9:00 на подстанции в северо-восточной части города произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого без света остались дома на улицах Уссурийской и Российской.
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