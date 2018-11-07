В Краснодаре восстановили электроснабжение в районе улицы Россиийской

В Краснодаре 7 ноября устранили аварию на подстанции «Северо-Восточная»

Ремонтные работы завершили в 12:50. В городской Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что все потребители в домах и на объектах социальной сферы уже получают электричество в обычном режиме.

В работах по ликвидации аварии были задействованы две бригады АО «НЭСК — Электросети» — «Краснодарэлектросеть», сообщили в пресс-службе мэрии города.