В Краснодаре восстановили электроснабжение в районе улицы Россиийской

Краснодарский край

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В Краснодаре 7 ноября устранили аварию на подстанции «Северо-Восточная»

Ремонтные работы завершили в 12:50. В городской Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что все потребители в домах и на объектах социальной сферы уже получают электричество в обычном режиме.

В работах по ликвидации аварии были задействованы две бригады АО «НЭСК — Электросети» — «Краснодарэлектросеть», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как сообщали Юга.ру, 7 ноября в 9:00 на подстанции в северо-восточной части города произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого без света остались дома на улицах Уссурийской и Российской.

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