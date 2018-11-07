На Дону при столкновении легковушки и КамАЗа пострадали два человека

Ростовская область

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В Аксайском районе Ростовской области 7 ноября произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек

Авария произошла на 1035-м км дороги М4 «Дон» около 3:00. Водитель автомобиля Lada Priora не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

В результате ДТП получили травмы 32-летний водитель легковушки и его 26-летний пассажир. По факту аварии проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

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