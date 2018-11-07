Летевший из Магаса самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

В Волгограде экстренно сел пассажирский Boeing, который летел из Магаса в Москву

Пассажирский Boeing авиакомпании «Победа» вынужденно сел в аэропорту Вологограда после того, как один из пассажиров зажег сигарету на борту. Мужчина агрессивно повел себя в отношении бортпроводников, которые пытались запретить ему курить.

Командир самолета доложил о поведении пассажира и принял решение приземлиться в Волгограде. К борту вызвали полицию, сообщает «Интерфакс-Юг».