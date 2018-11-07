На Дону автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте
Ростовская область Наталья Евсикова
В Гуково Ростовской области 6 ноября произошло ДТП, в котором пострадал один человек
Авария произошла на улице Красная Горка около 17:16. Водитель автомобиля Lada сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП 50-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.
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