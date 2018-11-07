У жителя Северной Осетии изъяли восемь доз героина

Северная Осетия

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Во Владикавказе задержали 55-летнего местного жителя со свертком, в котором был наркотик

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Мужчину задержали во время проверки. У него нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это героин. Его масса была рассчитана на восемь разовых доз.

По факту возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сообщили в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ингушетии у полицейского нашли героин. 

В июле в колонии Кубани осужденным пытались передать чернослив с героином.

Владикавказ Наркотики Полиция
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