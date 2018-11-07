На Ставрополье 95-летняя женщина отравилась угарным газом у себя дома
Краснодарский край Валерия Дульская
В Александровском районе Ставропольского края 5 ноября пенсионерка умерла от отравления угарным газом
В селе Саблинском в одном из домов нашли тело 95-летней женщины. Следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что шибер на дымоходе был закрыт. Из-за этого произошла утечка угарного газа.
По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, пенсионерка умерла от отравления угарным газом. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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