На Ставрополье 95-летняя женщина отравилась угарным газом у себя дома

В Александровском районе Ставропольского края 5 ноября пенсионерка умерла от отравления угарным газом

В селе Саблинском в одном из домов нашли тело 95-летней женщины. Следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что шибер на дымоходе был закрыт. Из-за этого произошла утечка угарного газа.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, пенсионерка умерла от отравления угарным газом. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.