В Ленинградском районе автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево
В Ленинградском районе 6 ноября пьяный водитель на автомобиле съехал в кювет и врезался в дерево
Авария произошла около 17:00 на трассе станица Челбанская — станица Крыловская — станица Ленинградская. По предварительным данным, пьяный 52-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21070 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка машины. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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