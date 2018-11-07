В Ленинградском районе автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево

В Ленинградском районе 6 ноября пьяный водитель на автомобиле съехал в кювет и врезался в дерево

Авария произошла около 17:00 на трассе станица Челбанская — станица Крыловская — станица Ленинградская. По предварительным данным, пьяный 52-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21070 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка машины. Обстоятельства устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГУ МВД России по Краснодарскому краю.