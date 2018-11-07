На Кубани спасатели обследовали почти 50 км берега в поисках пропавших во время паводка

Краснодарский край

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На Кубани спасатели продолжают поиски без вести пропавших во время ливней людей

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К поискам привлекли 10 человек из аварийной службы «Кубань-Спас», а также 48 человек из Южного регионального поисково-спасательного центра МЧС России. Всего обследовали уже 48 км русла реки Туапсе, водосливных коллекторов и береговой линии Черного моря, пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации Краснодарского края.

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Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные ливни, подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов, в них живут более 6,5 тыс. человек.

В результате паводка погибли шесть человек. Кроме того, из-за стихии в Туапсинском районе пропали два человека. В селе Цыпка полицейские ищут пропавшего 23-летнего Александра Некрасова. В Туапсе после ливней пропала 67-летняя Нина Шульгина.

Кубань-СПАС МЧС Пропавшие без вести Розыск людей Туапсинский район

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