На Кубани спасатели обследовали почти 50 км берега в поисках пропавших во время паводка

На Кубани спасатели продолжают поиски без вести пропавших во время ливней людей

К поискам привлекли 10 человек из аварийной службы «Кубань-Спас», а также 48 человек из Южного регионального поисково-спасательного центра МЧС России. Всего обследовали уже 48 км русла реки Туапсе, водосливных коллекторов и береговой линии Черного моря, пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные ливни, подтопило более 30 городов и поселков в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Всего пострадавшими от стихии признали 2,5 тыс. домов, в них живут более 6,5 тыс. человек.

В результате паводка погибли шесть человек. Кроме того, из-за стихии в Туапсинском районе пропали два человека. В селе Цыпка полицейские ищут пропавшего 23-летнего Александра Некрасова. В Туапсе после ливней пропала 67-летняя Нина Шульгина.