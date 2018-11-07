Пострадавшим в керченской трагедии начали выплачивать компенсации из федерального бюджета
Министерство труда и социальной защиты Крыма выплатило восьми пострадавшим в керченской трагедии компенсации, выделенные из федерального бюджета
По данным на 6 ноября, всем им перечислили по 400 тыс. рублей. Четверо из них во время трагедии получили тяжкий вред здоровью, еще четверо — вред средней тяжести.
Всего из резервного фонда правительства России поступило 38,8 млн рублей. Из резервного фонда Совета министров Крыма выделили 46 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.
Как писали Юга.ру, 17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. В результате ЧП погиб 21 человек, еще более 70 пострадали.
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