Пострадавшим в керченской трагедии начали выплачивать компенсации из федерального бюджета

Министерство труда и социальной защиты Крыма выплатило восьми пострадавшим в керченской трагедии компенсации, выделенные из федерального бюджета

По данным на 6 ноября, всем им перечислили по 400 тыс. рублей. Четверо из них во время трагедии получили тяжкий вред здоровью, еще четверо — вред средней тяжести.

Всего из резервного фонда правительства России поступило 38,8 млн рублей. Из резервного фонда Совета министров Крыма выделили 46 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.