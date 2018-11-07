При взрыве газа в Чечне пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В Гудермесе 6 ноября взорвался газ в жилом доме, есть пострадавшие

По данным МЧС, инцидент произошел 6 ноября в частном доме. «Произошел взрыв бытового газа, после чего в доме возник пожар. Пострадали двое мужчин в возрасте 22 и 29 лет, 21-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Все они госпитализированы в одну из больниц Грозного с тяжелыми ожоговыми травмами», — цитирует «Кавказский узел» представителя МЧС по Чеченской Республике.

Состояние ребенка и еще одного пострадавшего критическое, рассказал представитель минздрава Чечни.