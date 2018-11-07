В Сочи водитель такси на «зебре» сбил шестилетнего ребенка

В Хостинском районе Сочи 6 ноября на пешеходном переходе сбили ребенка

ДТП произошло в 14:10 на улице Возрождения в районе дома 21/2. По предварительным данным, 34-летний водитель такси на автомобиле Hyundai Solaris наехал на шестилетнего пешехода. Ребенок переходил проезжую часть по «зебре» слева направо по ходу движения транспорта.

В результате столкновения ребенок получил сотрясение мозга, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.