Пьяный мужчина из Украины пытался попасть в Крым по железнодорожной дамбе

Крым

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В Армянске задержали мужчину, который пытался пешком пересечь российско-украинскую границу

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму выехали к месту, где сработала система охраны границы. На железнодорожной дамбе, проходящей через водохранилище завода «Титан», они задержали пьяного мужчину без документов. Он не оказал сопротивления, но отказался отвечать на вопросы. У задержанного нашли при себе предметы первой необходимости и личной гигиены, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по республике.

Сейчас устанавливается личность нарушителя и выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогу будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

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