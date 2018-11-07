Гендиректор компании «ЮгСтройИнвест» получил знак «Отличник качества»
В Краснодаре 7 ноября подвели итоги регионального и федерального этапов конкурса «100 лучших товаров России»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила диплом победителя в номинации «Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса». Генеральный директор компании Юрий Иванов получил персональный знак «Отличник качества». Почетным знаком «Отличник качества» наградили директора по строительству Игоря Кобозева.
Компания становится лауреатом этого конкурса второй год подряд. Также среди наград ЮСИ — золотой знак «Надежный застройщик России» и диплом всероссийской премии «Лидер года».
«ЮгСтройИнвест» занимает третье место во всероссийском рейтинге застройщиков по объему ввода жилья. Всего за 15 лет компания сдала 2,95 млн кв. метров жилья, сообщили в пресс-службе ЮСИ.
ГК «ЮгСтройИнвест» работает в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Компания построила две школы в Краснодаре и Ставрополе. Еще два образовательных учреждения возводят в Ростове и Ставрополе. Во всех трех городах уже работают восемь детских садов. Еще три находятся на стадии строительства.
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