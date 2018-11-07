Гендиректор компании «ЮгСтройИнвест» получил знак «Отличник качества»

В Краснодаре 7 ноября подвели итоги регионального и федерального этапов конкурса «100 лучших товаров России»

«ЮгСтройИнвест» занимает третье место во всероссийском рейтинге застройщиков по объему ввода жилья. Всего за 15 лет компания сдала 2,95 млн кв. метров жилья, сообщили в пресс-службе ЮСИ.

Компания становится лауреатом этого конкурса второй год подряд. Также среди наград ЮСИ — золотой знак «Надежный застройщик России» и диплом всероссийской премии «Лидер года».

ГК «ЮгСтройИнвест» работает в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Компания построила две школы в Краснодаре и Ставрополе. Еще два образовательных учреждения возводят в Ростове и Ставрополе. Во всех трех городах уже работают восемь детских садов. Еще три находятся на стадии строительства.