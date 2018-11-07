Жители Краснодара смогут пожаловаться на водителей автобусов, нарушающих ПДД

Краснодарский край

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На автобусах и троллейбусах появятся наклейки с телефонами служб, контролирующих работу водителей общественного транспорта

Если водитель автобуса, трамвая или троллейбуса нарушает правила дорожного движения, то пассажир может оставить жалобу по телефону, указанному на задней панели транспортного средства.

Для регистрации заявления нужно назвать ФИО заявителя, номер транспорта, место и время происшествия, описать правонарушение. Все жалобы рассматривают и используют записи с камер наблюдения. 

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Подобные меры помогут снизить число ДТП с участием общественного транспорта, пояснили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Троллейбус
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