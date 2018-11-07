Жителя Ростовской области осудили на девять лет за убийство любовницы. Он ударил ее 18 раз ножом

Аксайский суд Ростовской области вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве Марии Лыткиной

По данным суда, в апреле мужчина вывез Марию Лыткину в безлюдное место в Аксайском районе, где 18 раз ударил ее ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте. После этого злоумышленник спрятал ее тело в овраге, присыпав землей.

Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Приговором суда ему назначили девять лет колонии строгого режима, сообщила 6 ноября пресс-служба Аксайского районного суда.

Как писали Юга.ру, 18 апреля в центре Ростова пропала 25-летняя Мария Лыткина. Девушка села в автомобиль без номеров, который уехал в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По подозрению в совершении преступления задержали знакомого Лыткиной — 32-летнего жителя Ростовской области.

Выяснилось, что мужчина под обманным предлогом вывез девушку в Аксайский район и убил ее. По словам родственников убитой, задержанным оказался ее бывший мужчина, с котором она рассталась около года назад, узнав, что он женат.