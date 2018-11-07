В Ростове один человек погиб при пожаре в частном доме

В Ростове-на-Дону ночью 7 ноября произошел пожар в доме, есть жертва

В 3:27 спасателям сообщили о том, что в частном доме на улице 3-й Круговой возле пересечения с Плеханова произошло возгорание.

На место выехали 24 пожарных и 6 единиц спецтехники. К 4:11 им удалось потушить огонь на площади на площади 70 кв. метров.

При пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.